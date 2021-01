Cesare Prandelli avvisa Vlahovic

Dopo la vittoria sul Cagliari che ha dato ossigeno alla classifica la Fiorentina si prepara all’ottavo di finale di Coppa Italia al “Franchi” contro l’Inter.

Gara proibitiva per i viola, ma Cesare Prandelli, che ha parlato in conferenza stampa, chiede ai suoi spensieratezza: “La Coppa Italia non deve essere un fastidio. Chi scenderà in campo dovrà provare a mettere in difficoltà una grande squadra. Ce la vogliamo giocare a viso aperto contro una squadra fisica e molto attrezzata”.

Il tecnico bresciano si è poi soffermato su alcuni singoli. Da Castrovilli (“Potenzialmente è molto forte ma deve dimostrare maturità e sicurezza, doti che deve trovare uno come lui che punta anche alla Nazionale”) fino a Dusan Vlahovic, mandando al serbo un avvertimento sul tema del rinnovo del contratto: “A 20 anni pochissimi giocatori, forse solo Adriano, era così forte, ma dbbiamo avere equilibrio perché fino a poche settimane fa c’erano molti dubbi su di lui e ora è indispensabile. Il rinnovo? La società sta trattando, ma nessuno si fa prendere per i capelli anche in sede di trattative, siamo la Fiorentina”.

Infine una battuta su Kouamé e Callejon, che stanno recuperando terreno nelle gerarchie dell’allenatore: “Kouamé potrebbe giocare un po’ di più, sta lavorando molto. Per sfruttare le qualità di Callejon abbiamo dovuto ridisegnare il centrocampo, ma se la qualità è questa dovremo continuare su questa strada. Ne riparleremo quando rientrerà Ribery”.

OMNISPORT | 12-01-2021 13:26