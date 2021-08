Cesari rivela labiale arbitro dopo rosso Osimhen e le giornate di stop

Come ha arbitrato Aureliano in Napoli-Venezia? Per Graziano Cesari il giudizio è positivo ma sulla prova dell’arbitro del “Maradona” pesa un errore che avrebbe poi condizionato anche un episodio successivo, ovvero quello legato all’espulsione di Osimhen. Durante Pressing Prima serata, il talk show sportivo di Rete4 da questa stagione anticipato alle 21.50, l’ex fischietto genovese ha fatto notare un particolare importante relativo al bomber nigeriano del Napoli, che era partito anche benissimo in avvio di gara.

Cesari trova un rigore non concesso per fallo su Osimhen

Non vuol giustificare la reazione di Osimhen in occasione del rosso diretto del 23′ del primo tempo Cesari ma osserva che meno di dieci minuti prima il giocatore era stato falciato in area: “Siamo al 16′ e Heymans sgambetta in area Osimhen che si arrabbia moltissimo perché non gli viene concesso il rigore. Mi chiedo perché stavolta il Var non sia intervenuto, sta di fatto che questo episodio ha innervosito il giocatore. Anche così si spiega, pur non volendo trovare giustificazioni, la reazione che ha avuto dopo. Su azione d’angolo per liberarsi di Heymans che lo braccava con le mani, ha colpito al volto l’avversario con una manata.

Aureliano non ha avuto bisogno di segnalazioni, ha visto tutto e ha estratto il cartellino rosso diretto. Qui il Var non interviene perché il fallo c’è e l’intensità è valutata dall’arbitro in campo, ben posizionato. A capitan Insigne che si è avvicinato per chiedere spiegazioni ha detto tutto: si vede il labiale di Aureliano che dice chiaramente: gli ha dato uno schiaffo. Quante giornate di squalifica prenderà Osimhen? Da regolamento sono due, poi però è capitato già l’anno scorso che in un caso simile facendo ricorso la squalifica sia stata ridotta a una. Sui due rigori concessi al Napoli poco da dire: sono corretti per i falli di mano evidenti”.

SPORTEVAI | 23-08-2021 08:18