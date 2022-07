Cesc Fabregas giocherà in Italia: colpaccio a sorpresa del Como!

14-07-2022 23:45

Gianluca di Marzio di Sky Sport lancia la bomba di mercato che nessuno, nemmeno il più ottimista tra i tifosi del Como, avrebbe potuto mai immaginare: Cesc Fabregas è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Como!

Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma il giocatore ha già preso il volo verso l’Italia e sembrerebbe proprio che sia già stato definito l’accordo con il Club lariano. Le cifre, tuttavia, non sono ancora note, ma si parla di contratto biennale per l’ex Barcellona, Chelsea e Arsenal, tra le altre.

Fabregas ha trascorso la passata stagione nel Principato di Monaco, ma con il club monegasco è riuscito a giocare solamente cinque partite nel 2021/22, venendo limitato da importanti problemi fisici che lo hanno portato a scegliere di ripartire da un campionato di livello inferiore rispetto a quello che è il suo blasone.

Su Fabregas c’erano stati interessamenti da parti di club di Serie A nelle scorse settimane, ma alla fine lo spagnolo ha optato per la piazza di Como, pronta ad accoglierlo come un re. Nella speranza che in riva al Lario possa rifiorire, a 35 anni, mettendo in mostra una volta di più quel talento cristallino che lo ha portato a giocare oltre 700 partite tra i professionisti e ad alzare 17 trofei. Tutti, decisamente, pesanti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE