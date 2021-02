Cessione Inter: il piano B di Suning scuote la trattativa

La questione è delicata: la cessione del pacchetto di maggioranza dell’Inter non è né indolore, né un processo lineare. Almeno così risulta al Sole 24 ore che, stamani 9 febbraio, irrompe con questa eventualità: un piano B sulla società nerazzurra per i cinesi di Suning.

Il piano B di Suning

Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, il gruppo di Nanchino che fa capo alla famiglia Zhang starebbe discutendo con diversi gruppi finanziari, grandi fondi d’investimento, per ottenere un finanziamento. Insomma, si starebbe valutando una alternativa alla cessione della maggioranza della società quando la due diligence con BC Partners è già in un momento di avanzamento importante.

Non c’è solo BC Partners per l’Inter

Questa settimana è attesa, infatti, una risposta della famiglia Zhang all’offerta inviata la scorsa settimana dal private equity Bc Partners per la maggioranza del club nerazzurro.

La trattativa per la cessione del club nerazzurro a BC Partners si è frenata per la differenza di valutazione tra il miliardo di euro richiesto da Zhang e i 750 milioni di euro offerti dal fondo. Le possibili alternative sarebbero poi il fondo svedese EQT e Mubadala, il fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti.

Le mosse di Suning per tenersi l’Inter

Ma tornando al piano B di cui sopra, come procederebbe la proprietà cinese dell’Inter per riuscire a risolvere i problemi di liquidità e di gestione delle spese? Suning starebbe studiando la via per accedere a un finanziamento, dicevamo, dai volumi importanti pari a 150-200 milioni di euro in modo da tamponare la situazione che ha indotto allo strappo.

Una mossa simile a quella già vista in passato da Yonghong Li al Milan, che acquistò la società dall’ex presidente Silvio Berlusconi grazie a un finanziamento del fondo statunitense Elliott, ora diventato effettivo proprietario del club rossonero.

