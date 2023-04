Cessione Inter, non c'è solo Investcorp: chi è il magnate Andrea Radrizzani e perché può entrare in Serie A

Tra gli investitori interessati a rilevare la proprietà dell’Inter c’è anche Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds e un passato molto vicino al mondo del calcio

14-04-2023 10:40

Che l’Inter possa essere ceduta, per ragioni che investono senza soluzione Steven Zhang e Suning, non è affatto un tema del quale discutere come se si trattasse di rumors, anzi. L’incognita di questa operazione risulta, invece, il possibile acquirente ovvero il fondo o la cordata che più probabilmente si trova nella condizione di poter osare tanto per investire in un progetto finanziario prima ancora che sportivo.

Cessione Inter, le difficoltà di Zhang

Le difficoltà che sta vivendo la proprietà cinese, stretta tra razionalità e obblighi, sono tali da non immettere più capitale fresco nel club da circa tre anni, costringendo Beppe Marotta e Piero Ausilio a orchestrare con risorse limitate quell’ambizioso piano di rinascita anche sul fronte europeo.

Un piano che potrebbe attrarre però altri, come sostiene Bloomberg, ovvero Andrea Radrizzani. Sempre che Champions e quarto posto siano garantiti.

I rumors sulla rottura

Da settimane, se non da mesi, si rincorrono le indiscrezioni circa un possibile cambio di proprietà: Investcorp, fondi del Bahrein e adesso il proprietario del Leeds interessato all’acquisizione del club di viale della Liberazione, attraverso la sua Aser Ventures. A riportarlo è una fonte molto autorevole come Bloomberg, che spiega come l’Inter abbia un valore stimato di circa 1 miliardo di euro. Radrizzani è attualmente il proprietario del Leeds, ma pare sia pronto a cedere il club di Premier.

Fonte: Getty Images

Chi è Andrea Radrizzani

Sul profilo di Radrizzani c’è da spendere qualche riga a parte, proprio perché ha sempre lavorato nell’ambito del mondo del calcio ma dietro alle quinte senza emergere con prepotenza. Nato a Rho nel 1974, Radrizzani è oggi considerato uno degli imprenditori più influenti nel mondo sportivo.

Dopo la laurea in Pubbliche Relazioni, Radrizzani è stato formato da Bogarelli, per poi mettersi in proprio e salire alla ribalta fondando l’agenzia di intermediazione Mp & Silva assieme a Riccardo Silva (imprenditore del settore e noto per il Miami FC) che diventa un riferimento nella gestione di immagine di leghe, federazioni e club sportivi.

Ceduta questa agenzia, Radrizzani si rimette in gioco nel 2015 fondando Aser Ventures, un gruppo d’investimento specializzato nel settore sportivo e nello stesso anno Radrizzani fonda Eleven Sports, noto servizio di streaming sportivo salito alla ribalta quando si trattò di diritti. Cinque anni fa circa il grande passo: l’acquisto del Leeds, che è diventato il suo principale business.

Zhang, i no alla cessione e la valutazione dell’Inter

Steven Zhang, fino ad ora, ha sempre negato di voler cedere la maggioranza dell’Inter, società che viene valutata dall’attuale proprietà 1,2 miliardi di euro. Affermazioni che non collimano affatto con il mandato, affidato a Goldman Sachs e Raine di trovare possibili soci, per cedere quote di minoranza del club. Investcorp, indicata con frequenza tra i papabili acquirenti, nel 2021, sembrava sul punto di acquisire il Milan, ma alla fine a spuntarla furono RedBird e Cardinale.

