Investcorp: dopo il Milan, altra grande nel mirino. E si fa sul serio

Il Fondo del Bahrain ha messo gli occhi sull'Inter e sta raccogliendo investitori per presentare l'offerta giusta a Zhang

11-04-2023 10:45

Se l’operazione Milan era fallita, quella Inter potrebbe andare a buon fine. Arrivano conferme, infatti, sull’interesse del fondo del Bahrain Investcorp di andare all’assalto della proprietà nerazzurra. Dopo le indiscrezioni del Sole 24 Ore, notizie in merito sono apparse sul portale Middle East Economy. E anche dettagli, come le cifre che sarebbero messe sul tavolo per strappare l’Inter a Steven Zhang.

Investcorp: obiettivo 545 – 654 milioni

Investcorp sta raccogliendo i consensi di investitori del Medio Oriente per arrivare a una cifra compresa tra i 545 e i 654 milioni di euro da presentare poi alla proprietà dell’Inter. Nell’operazione verrebbe coinvolto un consorzio di privati presenti nella stessa area geografica.

Il portale Middle East Economy aggiunge che i movimenti di Investcorp confermerebbero il progetto di espandere il proprio portafoglio sportivo, considerato determinante in Medio Oriente. Il fondo del Bahrain ha già diverse quote di squadre sportive e di leghe sportive, tra cui la franchigia di Jacksonville nella Nfl, la lega nazionale di football americano.

Investcorp e i debiti di Zhang

Il momento per riaggredire il mercato italiano sarebbe favorevole per Investcorp, che però al momento non avrebbe ancora fatto passi ufficiali. Tra poco più di un anno, nel maggio del 2024, Suning dovrà restituire il prestito da 275 milioni di euro che era stato concesso da Oaktree. Aggiungendo gli interessi, arriviamo a una somma totale di circa 350 milioni di euro da dare indietro al fondo statunitense. Qualora Zhang non dovesse riuscire a onorare il suo debito, perderebbe le quote dell’Inter, che andrebbero nelle mani di Oaktree.

Investcorp è uno dei più importanti operatori di private equity del Medio Oriente. Fondato nel 1982, è famoso in Italia per aver acquisito Gucci. L’attuale presidente è Mohammed Mahfoodh Al Ardhi, imprenditore dell’Oman ed ex pilota di caccia. Nel 2023 il fondo conta circa 50 miliardi di dollari di asset in gestione.

Zhang, i no alla cessione e la valutazione dell’Inter

Steven Zhang, finora, ha sempre negato di voler cedere la maggioranza dell’Inter, società che viene valutata dall’attuale proprietà 1,2 miliardi di euro. Ha però dato mandato a Goldman Sachs e Raine di trovare possibili soci, per cedere quote di minoranza del club. Ma se la squadra non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, perdendo introiti sicuri di una cinquantina di milioni, la cessione potrebbe improvvisamente diventare un salvagente.

Investcorp, nel 2021, sembrava sul punto di acquisire il Milan, ma alla fine a spuntarla furono RedBird e Cardinale.