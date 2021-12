CEV Champions League, nuovo impegno per la Vero Volley

21-12-2021 11:22

Secondo confronto casalingo in CEV Champions League per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari. Oggi, alle ore 19.00, le monzesi sfideranno le campionesse di Finlandia dell’LP Salo, all’Arena di Monza, per il terzo match della fase a gironi (Pool B) del torneo.

Conquistata la prima vittoria nella massima competizione continentale per club contro le campionesse di Francia di Mulhouse per 3-0 lo scorso 8 dicembre, Danesi e compagne cercano il bis davanti al pubblico.

A presentare il match Alessia Orro: “Come in tutte le gare di CEV Champions League servirà concentrazione. Ci aspetta il secondo confronto casalingo, davanti al nostro pubblico. Speriamo ci siano tanti tifosi a supportarci per raggiungere un’altra vittoria utile non solo alla classifica ma anche per il morale. Sappiamo che Salo potrà darci filo da torcere, ma noi vogliamo dare continuità al nostro buon momento”.

