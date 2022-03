Cev Cup, la Vero Volley Monza si gioca il trofeo

15-03-2022 14:12

La Vero Volley Monza si gioca, domani sera, in casa, parte della Cev Cup 2022. Alle 20.00 di domani, 16 febbraio, è previsto il match d’andata della finale contro i francesi del Tours VB.

I brianzoli hanno ottenuto la chance di giocarsi il trofeo a causa della squalifica dello Zenit Kazan per le questioni legate alla guerra in Ucraina.

Per i monzesi si tratta della seconda finale europea dopo quella persa nel 2019 in Challenge Cup contro il Belgorod. A presentare il match è stato il coach Massimo Eccheli: “C’è entusiasmo e attesa per questa gara, obiettivo più importante della stagione per noi. Siamo animati da una grande tensione positiva, fondamentale per essere carichi e pronti per la sfida contro il Tours. Loro sono una squadra abituata a vincere, capace di perdere pochissimo quest’anno. Sono primi nella lega francese, hanno fatto un ottimo percorso di coppa eliminando Modena. Hanno valori tecnici e agonistici importanti e non mollano nulla, tenendo il campo fino alla fine. Sarà tosta, ma siamo fiduciosi di fare una grande prestazione”.

