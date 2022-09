07-09-2022 10:47

Seconda giornata di Champions League 2022-23. Il primo turno dei gironi eliminatori propone sfide stupende e tutte da vedere. Tanto per gradire la serata prevede partite come Inter-Bayern, Napoli-Liverpool o grandi classiche come Barcellona-Porto.

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Si comincia alle 18.45 con Ajax-Rangers: una sfida molto affascinante che segna il ritorno ad alto livello in Champions League degli scozzesi dopo la discesa all’inferno e ritorno. Di fronte trovano i ragazzini olandesi da sempre una mina vagante del torneo. Alla stessa ora Eintracht Francoforte-Sporting: i vincitori della Europa League a caccia di un sogno contro i maestri del calcio palleggiato.

Alle 21.00 serata di grandissimi match. Se Barcellona-Viktoria Plzen pare una partita dall’esito segnato visto il divario di valori in campo, Bruges-Bayer Leverkusen sembra un match aperto a qualsiasi possibilità di risultato e poi c’è Tottenham-Marsiglia con Antonio Conte e i suoi Spurs un po’ italiani che hanno tutte le carte per sognare in grande a partire dalla sfida contro i francesi. Per i tifosi italiani però il top è Inter-Bayern Monaco. A San Siro i nerazzurri tentano l’impossibile contro una macchina perfetta che come al solito parte tra le favorite per la vittoria della Champions. L’Inter non attraversa un momento di grande gioco e la supersfida col Bayern può essere il momento della svolta. Tutte queste partite sono in diretta su Infinity e Sky, quindi bisogna avere i relativi abbonamenti.

Ultima partita della giornata è Napoli-Liverpool con inizio alle 21. Al Maradona scende una delle principali accreditate alla vittoria finale della Champions. L’armata di Klopp però si trova di fronte un Napoli in grande spolvero che in campionato sta facendo benissimo e sta trovando una nuova identità grazie ai nuovi innesti. La diretta è su Amazon Prime Video e c’è la possibilità di vederla gratis se hai già un abbonamento a Prime oppure se ne fai uno nuovo e sfrutti i 30 giorni di prova gratuita. Fai qui l’abbonamento ad Amazon Prime Video e guarda gratis Napoli-Liverpool

18:45 Ajax-Rangers Mediaset Infinity, Sky Sport 1 18:45 Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona Mediaset Infinity, Sky Sport Football 21:00 Atletico Madrid-Porto Mediaset Infinity, Sky 21:00 Barcellona-Viktoria Plzen Mediaset Infinity, Sky Sport Calcio 21:00 Bruges-Bayer Leverkusen Mediaset Infinity, Sky 21:00 Inter-Bayern Monaco Mediaset Infinity, Sky Sport 1 21:00 Napoli-Liverpool Amazon Prime Video 21:00 Tottenham-Olympique Marsiglia Mediaset Infinity, Sky Sport Football

Per tutti quelli che invece vogliono o devono seguire le partite via web o con lo smartphone, le migliori cronache live sono qui su Virgilio Sport.

FAQ A che ora si gioca la partita dell'Inter? Inter-Bayern si gioca alle 21 Chi trasmette Napoli-Liverpool? La trasmette in esclusiva assoluta Amazon Prime Video. Si può anche vedere gratis

