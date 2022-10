11-10-2022 10:00

Quarte partite dei gironi eliminatori di Champions League 2022-23. E’ un turno importantissimo sia per il Milan sia per la Juve. I rossoneri ospitano in Chelsea a San Siro, mentre la Juve gioca in Israele le residue speranze di sopravvivere in questa edizione di Champions.

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Oggi sono in programma 8 partite. Si comincia alle 18.45 con Maccabi Haifa-Juventus. Una partita per certi versi drammatica quella dei bianconeri in terra d’Israele, contro una squadra piegata a fatica a Torino solo una settimana fa. Lo stato comatoso della Juve attuale è sotto gli occhi di tutti e contro il Maccabi si gioca un match importantissimo sia per restare aggrappata all’ultimo treno per la sopravvivenza in Champions, sia per non sprofondare in una crisi inattesa e profondissima. Alla stessa ora probabilmente Guardiola e il suo Man City va in Danimarca contro il Copenhagen.

Alle 21.00 occhi puntati su Milan-Chelsea. I rossoneri vogliono vendicare le 3 sberle patite a Stamford Bridge, con un’altra prestazione maiuscola tipo quella contro la Juve. L’avversario però ha un po’ di qualità e di grinta in più rispetto alla povera Juve vista in campo sabato sera. Il Milan in caso di vittoria e se, nella partita concomitante tra Dinamo Zagabria e Salisburgo uscisse un pari, potrebbe guardare con grandissimo ottimismo al passaggio del turno. La partita è trasmessa in diretta anche in chiaro.

Altre partite in programma alle 21.00: Borussia-Dortmund-Siviglia, Celtic-Lipsia, Shakhtar-Real Madrid e Psg-Benfica fondamentale per i destini della Juve.

18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Copenaghen-Manchester City Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Football 18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Maccabi Haifa-Juventus Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Borussia Dortmund-Siviglia Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Celtic-Lipsia Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Dinamo Zagabria-Salisburgo Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Milan-Chelsea Canale 5, Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

PSG-Benfica Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Shakhtar Donetsk-Real Madrid Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Football

Per tutti quelli che invece vogliono o devono seguire le partite via web o con lo smartphone, le migliori cronache live sono qui su Virgilio Sport.

FAQ Chi trasmette Milan-Chelsea di Champions? Alle 21.00 di martedì 10 ottobre, in chiaro su Canale 5 e a pagamento su Infinity e Sky Chi trasmette Maccabi-Juve? La trasmettono Sky e Infinity dalle 18.45 del 11 ottobre 2022

