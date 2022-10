05-10-2022 10:25

Seconda giornata del terzo turno di Champions League 2022-23. E’ un turno importantissimo sia per il Milan sia per la Juve. I rossoneri giocano a Londra contro il Chelsea e sanno di avere una grande chance per ipotecare il passaggio del turno, i bianconeri devono invece assolutamente battere il (sulla carta modesto) Maccabi Haifa per alimentare le pochissime speranze di non abbandonare già nella fase a gironi la Champions 22-23.

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Oggi sono in programma 8 partite. Si comincia alle 18.45 con Lipsia-Celtic e soprattutto Salisburgo-Dinamo Zagabria. La seconda partita riguarda il girone del Milan, il risultato potrebbe essere di importanza fondamentale anche per le sorti dei rossoneri. Attualmente gli austriaci sono terzi con 2 punti in classifica e i croati sono secondi con 3 punti.

Alle 21.00 scende in campo il Milan. Allo Stamford Bridge di Londra c’è uno stupendo Chelsea-Milan, che promette spettacolo. La situazione nel girone è ancora estremamente fluida, soprattutto perché le due big non sono partite benissimo: il Milan guida comunque il girone con 4 punti, ma ha regalato un pari al Salisburgo; i Blues invece hanno fatto persino peggio: 1 solo punto in due partite e ultimo posto nel gruppo, giocando contro le due squadre sulla carta più abbordabili. Dopo la fine dell’era Abramovich e il siluramento di Tuchel, il Chelsea è alla ricerca del rilancio e punta tutto su questo match. Il Milan è in buone condizioni di forma, ma scende in campo senza tanti titolari. La partita è quindi tutta da seguire: si può farlo, anche gratuitamente, su Amazon Prime Video.

Sempre alle 21.00 scende in campo all’Allianz Stadium di Torino la Juve, in Juve-Maccabi Haifa. I bianconeri hanno avuto un pessimo avvio di Champions con due brutte sconfitte per 1-2 contro PSG e Benfica. Ultimo posto a 0 punti proprio come gli israeliani, che però sapevano di essere la vittima sacrificale nel girone. La partita è un crocevia importante per Allegri e i suoi: o riapre (timidamente) lo spiraglio per rimettersi in corsa oppure è comunque decisiva per ottenere il terzo posto e staccare l’avversario diretto: magra consolazione, ma la realtà dice questo. Contemporaneamente in campo Benfica-PSG, sfida tra le due regine del Gruppo H.

Completano il quadro, sempre alle 21.00: Manchester City-Copenhagen e Real Madrid-Shakthar, partite del risultato piuttosto scontato e una equilibratissima Siviglia-Borussia Dortmund.

Per tutti quelli che invece vogliono o devono seguire le partite via web o con lo smartphone, le migliori cronache live sono qui su Virgilio Sport.

FAQ Chi trasmette Chelsea-Milan di Champions? La trasmette Amazon Prime Video in esclusiva assoluta alle ore 21 del 5 ottobre 2022 Chi trasmette Juve-Maccabi? La trasmettono Sky e Infinity dalle 21 del 5 ottobre 2022

