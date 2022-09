14-09-2022 10:00

Seconda giornata del secondo turno di Champions League 2022-23. Dopo la vittoria dell’Inter in terra ceca, oggi scendono in campo le altre tre squadre italiane: Milan, Napoli e Juventus. E insieme a loro anche le altre grandissime favorite per la vittoria finale della coppa: Real Madrid, Chelsea, Manchester City e PSG. Il programma è leggermente diverso dal previsto a causa del rinvio di un giorno della partita del Napoli contro il Rangers, a causa della morte della Regina Elisabetta in terra di Scozia.

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Si comincia alle 18.45 con Milan-Dinamo Zagabria. A San Siro i campioni d’Italia non possono assolutamente sbagliare contro i croati. Il pareggio di Salisburgo rischia di essere un passo falso se stasera i rossoneri non porteranno a casa i tre punti: Pioli e i suoi lo sanno e c’è da giurare che vedremo un Milan in formato Champions. Attenzione che la Dinamo al primo turno ha inflitto un clamoroso ko al Chelsea. Serve un super Diavolo. Alla stessa ora Shakhtar-Celtic.

Alle 21.00 serata di grandissimi match. Per il girone del Milan scendono in campo Chelsea-Salisburgo. I Blues devono assolutamente reagire dopo il terremoto seguito alla sconfitta contro la Dinamo. Alla stessa ora Copenhagen-Siviglia, Maccabi Haifa-PSG (per il girone della Juve) e Manchester City-Borussia Dortmund, con tutti gli occhi puntati su Haaland grande ex della partita. Tutte queste partite sono in diretta su Infinity e Sky, quindi bisogna avere i relativi abbonamenti.

Stasera è anche il grande giorno di Rangers-Napoli. Partita come detto rinviata di un giorno. Gli azzurri sono chiamati a confermare la straordinaria impresa di una settimana fa contro il Liverpool, i Rangers invece devono riscattare l’imbarcata patita dall’Ajax. Si annuncia una partita all’arma bianca per Spalletti e i suoi: da vedere in diretta e in chiaro su Canale5, oltre che sui canali satellitari.

Juve-Benfica. La partita è già decisiva per i bianconeri che sono a zero in classifica e che non possono sprecare la partita interna che suona già come spareggio. Il Benfica, che dei bianconeri è una specie di bestia nera, sta meglio in classifica e può giocare per due risultati. Sarà durissima per Allegri che tra l’altro deve fare a meno di numerosi titolari. Partita assolutamente da non perdere. E’ trasmessa in esclusiva su Amazon, si può vedere gratis se si ha già un abbonamento ad Amazon Prime oppure se si fa l’abbonamento adesso e si gode del periodo di test gratuito

18:45 Milan-Dinamo Zagabria Sky Sport 1, Mediaset Infinity 18:45 Shakhtar Donetsk-Celtic Mediaset Infinity, Sky Sport Football 21:00 Chelsea-Salisburgo Mediaset Infinity, Sky Sport Football 21:00 Copenaghen-Siviglia Mediaset Infinity, Sky 21:00 Juventus-Benfica Amazon Prime Video 21:00 Maccabi Haifa-PSG Mediaset Infinity, Sky Sport Calcio 21:00 Manchester City-Borussia Dortmund Mediaset Infinity, Sky 21:00 Rangers-Napoli Mediaset Infinity, Canale 5, Sky 21:00 Real Madrid-Lipsia Mediaset Infinity, Sky

Per tutti quelli che invece vogliono o devono seguire le partite via web o con lo smartphone, le migliori cronache live sono qui su Virgilio Sport.

Chi trasmette Juve-Benfica di Champions? La trasmette Amazon Prime Video alle 21 del 14 settembre 2022

Chi trasmette Milan-Zagabria di Champions? La trasmettono Sky e Infinity alle 18.45 del 14 settembre 2022 Chi trasmette Rangers-Napoli? La trasmette Canale5 (oltre a Sky e Infinity) dalle 21 del 14 settembre 2022

