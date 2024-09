Champions, Atalanta-Arsenal: orario, formazioni e dove vederlo in tv, in chiaro o in streaming

Subito i Gunners per Gasp nella nuova Champions. Si gioca oggi giovedì 19 settembre alle ore 21 con diretta TV e streaming su Sky, NOW e Sky Go

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Atalanta debutta nella nuova versione della Champions League allargata a 36 squadre contro una grande del calcio europeo: l’Arsenal. Subito un big match per i nerazzurri di Gasperini, reduci dal trionfo in Europa League e desiderosi di arrivare il più lontano possibile nella competizione più nobile del Vecchio Continente: squadre in campo stasera, giovedì 19 settembre, alle 21:00.

Champions, Atalanta-Arsenal: dove si gioca

La partita tra Atalanta e Arsenal andrà in scena stasera con fischio d’inizio del match in programma alle 21:00. Lo scenario è quello del rinnovato Gewiss Stadium di Bergamo, la cui inaugurazione – dopo il completamento dei lavori di restyling che l’hanno reso tra gli impianti più moderni del Belpaese – si è tenuta in occasione dell’ultima partita di campionato vinta contro la Fiorentina.

Ora il ‘battesimo’ in Europa contro una delle squadre più forti della Premier League: l’Arsenal di Arteta. Gasperini, però, ha già dimostrato in Europa League (e in precedenza anche in Champions) che la sua Atalanta può competere con chiunque. Ricordiamo che a seguire la Dea affronterà Shakhtar Donetsk, Celtic, Stoccarda, Young Boys-Atalanta, Real Madrid, Sturm Graz e infine Barcellona. Ecco dove seguire in tv e streaming la partita.

Partita: Atalanta-Arsenal

Atalanta-Arsenal Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Gewiss Stadium, Bergamo Quando: giovedì 19 settembre 2024

giovedì 19 settembre 2024 Orario: 21:00

21:00 Diretta tv: Sky

Sky Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Atalanta-Arsenal in diretta TV

L’appuntamento con la partitissima di Champions League è fissato per le 21:00. La gara tra orobici e Gunners sarà trasmessa in esclusiva su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (252). Per quanto riguarda la copertura dell’evento in streaming, Atalanta-Arsenal potrà essere seguita sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, e su NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto griffato Sky.

Atalanta-Arsenal: le probabili formazioni

Per il gran debutto nell’Europa che conta Gasp sceglie il 3-4-2-1: il terzetto formato da Djimsiti, Hien e Kolasinac agirà a protezione di Carnesecchi. A centrocampo, da destra a sinistra, Zappacosta più di Bellanova, De Roon, Ederson e Ruggeri. A De Ketelaere e Lookman, eroe della finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen, il compito di innescare Retegui.

L’Arsenal risponde col 4-3-3, ecco le possibili scelte di Arteta: Raya tra i pali, quindi batteria difensiva composta da White, Saliba, Gabriel e Timber. In mezzo al campo Partey, Rice, Trossard, con Saka, Martinelli e Havertz nel tridente.

Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, J. Timber; Partey, Rice, Trossard; Saka, Martinelli, Havertz. Allenatore: Miker Arteta

L’arbitro del match

La direzione della partita è stata affidata all’esperto arbitro francese Clément Turpin, che sarà coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages e dal quarto ufficiale Stéphanie Frappart, mentre Jérôme Brisard e Willy Delajod si occuperanno di VAR e AVAR.

Il fischietto transalpino classe 1982 ha già arbitrato l’Atalanta nel settembre 2021, in occasione della partita della fase a gironi di Champions League col Villarreal terminata 2-2.