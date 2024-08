Serie A, Inter-Atalanta 4-0: Thuram spacca la Dea. Meraviglia di Barella. Gasperini, che crollo! Pagelle

Tutto fin troppo facile per i campioni d'Italia. Il man of the match è il francese figlio d'arte, ma gli orobici semplificano parecchio il compito della Beneamata.

Tutto fin troppo facile per i campioni d’Italia. L’Inter ci mette 10 minuti per mandare al tappeto un’Atalanta di fatto inesistente. L’autogol di Djimsiti sblocca il match mettendolo immediatamente in discesa, a chiuderlo poi ci pensa Barella. Nella ripresa arriva quindi la doppietta di Thuram che regala altri tre punti alla truppa di Simone Inzaghi. Decisamente male invece quella di Gasperini, lontanissima parente della squadra che conquistò l’Europa League pochi mesi fa.

Inter di sempre e nuova Atalanta

Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini hanno un’idea tattica ben precisa e nessuna necessità di concessione di deroghe. Se l’Inter va in campo con la sua formazione tipo, più difficile intuire quello che sarà l’11 di base della nuova Atalanta. Il mercato ha infatti modificato sensibilmente la rosa orobica, specialmente nel reparto offensivo. Ci sono poi diverse defezioni che inevitabilmente pesano così come sono stati condizionanti i casi Koopmeiners e Lookman.

Dopo 10 minuti già doppio vantaggio meneghino

La partenza forte dell’Inter indirizza il match fin da subito. La squadra di Simone Inzaghi trova in dieci minuti un doppio colpo che stordisce l’Atalanta rendendole la strada in salita. Prima c’è l’autogol di Djimsiti, propiziato da un proattivo Thuram. Poi, poco dopo, arriva anche il gioiello di Barella che fa capire l’aria che tira a San Siro. Timidamente la Dea prova a rimettersi in carreggiata, sebbene gli spazi concessi dai padroni di casa siano davvero pochi.

La Dea è sparita: partita senza storia

Primi dieci minuti fatali all’Atalanta pure ad inizio ripresa. Stavolta è Thuram il protagonista diretto con una doppietta che annichilisce totalmente l’avversario. A quel punto la gara non ha più senso, tra qualche moto d’orgoglio degli ospiti che però non conduce a nulla e la volontà di gestire il netto vantaggio da parte dei campioni d’Italia. Ha tanto da riflettere Gasperini, la cui squadra non è evidentemente pronta con la sosta che cade a fagiolo. Può gongolare, invece, Inzaghi le cui certezze non vengono scalfite.

Top e flop dell’Inter

Thuram 8,5 Davvero incontenibile. Un bel problema da gestire per la retroguardia orobica.

Barella 7,5 Il gol è un capolavoro che mette in risalto anche le sue qualità balistiche.

Darmian 6 Resta guardingo a presidio della zona. Fa il suo compito senza provare a strafare.

