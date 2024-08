Nations League, Italia: Spalletti riparte da Tonali, Brescianini e Okoli le novità, non c’è Barella

Diramate le convocazioni per le sfide contro Francia (6 settembre) e Israele (9 settembre): torna il centrocampista del Newcastle, in lista anche due debuttanti in azzurro

Un grande ritorno e due novità nella lista dei convocati dell’Italia che il c.t. Luciano Spalletti ha diramato in vista dei primi impegni della stagione 2024/25, ovvero le sfide di Nations League contro Francia e Israele. Dopo la squalifica per scommesse torna in azzurro Sandro Tonali; al gruppo si aggiungono le novità Marco Brescianini e Caleb Okoli.

Nations League, Italia: Tonali tra i convocati di Spalletti per Francia e Israele

Inizierà il 6 settembre la stagione 2024/25 dell’Italia: dopo la delusione di Euro2024 la Nazionale è pronta a presentarsi in Nations League per affrontare il 6 settembre la Francia al Parco dei Principi di Parigi e Israele il 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest. Per questi due incontri il c.t. Luciano Spalletti ha convocato 23 azzurri: tra loro figura anche Sandro Tonali, centrocampista ex Brescia e Milan attualmente in forza al Newcastle, tornato in campo questa settimana in Carabao Cup dopo la squalifica di 10 mesi rimediata per il caso scommesse. L’ultima gara disputata da Tonali con l’Italia risale al 9 settembre 2023, l’1-1 contro la Macedonia del Nord valido per le qualificazioni per Euro 2024.

Nations League: Spalletti convoca i debuttanti Okoli e Brescianini

Il rientro in gruppo di Tonali non è l’unica novità dell’Italia post Euro2024. Tra i suoi convocati Spalletti ha inserito due debuttanti assoluti, uno in difesa e uno a centrocampo: Caleb Okoli, 23enne centrale vicentino che l’Atalanta ha ceduto al Leicester a luglio, e Marco Brescianini, 24enne centrocampista di Calcinate che dopo l’ottimo campionato col Frosinone è stato acquistato proprio dalla Dea meno di due settimane fa. Brescianini ha esordito con i nerazzurri con una doppietta al Lecce alla prima giornata di campionato dello scorso 19 agosto.

Nations League: Spalletti risparmia Barella

Assente, invece, Nicolò Barella: Spalletti l’ha escluso dai convocati dell’Italia in Nations League per consentirgli di sottoporsi ad un intervento al naso per problemi di sinusite. Se non ci saranno sorprese, Barella tornerà in Nazionale per le partite contro Belgio (10 ottobre a Roma) e Israele (14 ottobre a Udine).

Nations League: la lista dei convocati dell’Italia di Spalletti

Questo l’elenco completo dei convocati dell’Italia per le gare contro Francia e Israele in Nations League. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham). Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham). Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle). Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).