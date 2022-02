Champions, Bergomi: "L'Inter col Liverpool non parte battuta"

14-02-2022 21:04

A Calciomercato.it, Beppe Bergomi ha analizzato il momento dell’Inter: “In questo momento in testa c’è il Milan che ha ritrovato grande entusiasmo dopo il derby. Il Napoli è una squadra molto forte e profonda. L’Inter, se mi avessero detto sei mesi, che a questo punto della stagione si fosse ritrovata con questi punti in campionato, con il passaggio del turno in Champions, con la vittoria della Supercoppa ed in semifinale di Coppa Italia, non ci avrei creduto. L’Inter sta facendo bene per quella che è stata la rivoluzione estiva. Sono tutte alla pari quelle tre”.

E’ in arrivo il match contro il Liverpool agli ottavi di Champions, Bergomi si godrà la sfida dal vivo a San Siro: “Vado allo stadio a vederla. Purtroppo per l’Inter ha avuto un calendario asimmetrico bruttissimo che aumenta il coefficiente di difficoltà di una partita, ovviamente, già durissima. Ha avuto una gara dietro l’altra di grande livello, Inzaghi non ha mai potuto fare rotazioni importanti. Sarà una gara dal ritmo elevato, deve esser affrontata così. Il Liverpool ti fa correre, ti allunga il campo con Salah e Mané, c’è da capire chi gioca come falso nove tra Firminio e Diogo Jota. Devi stare molto bene per affrontarla: l’Inter non parte battuta, ma il Liverpool è favorito. Peccato per l’assenza di Barella per le sue caratteristiche. Credo che giocherà Vidal”.

OMNISPORT