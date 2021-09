Champions, clamoroso: Zlatan Ibrahimovic salta Liverpool-Milan

In vista del ritorno in Champions League, notizia peggiore per il Milan e i tifosi rossoneri non poteva arrivare. Zlatan Ibrahimovic si è infortunato e sarà costretto a saltare il big match contro il Liverpool ad Anfield. Una delusione enorme per il campione svedese, che contro la Lazio è tornato in campo dopo diversi mesi di assenza ed è andato in gol dopo appena 5 minuti.

A tenere fuori dai giochi Ibrahimovic è stata una sofferenza al tendine achilleo. Lo staff medico rossonero ha consigliato subito al tecnico Pioli di risparmiare all’attaccante la trasferta in Inghilterra. Un dolore che Ibrahimovic aveva già accusato dopo la partita con la Lazio, come ha spiegato Pioli: “Zlatan è uscito dalla partita di domenica contro la Lazio con un tendine infiammato. Speravamo che il riposo di ieri fosse servito, ma ha ancora un pochino di dolore e preferiamo non rischiarlo” ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport nel prepartita.

In attacco torna tra i convocati Giroud: “Olivier è stato fermo due settimane e qualcosina l’ha persa – spiega l’allenatore del Milan – due giorni non sono sufficienti per tornare ad avere i 90 minuti nelle gambe. Avrebbe giocato titolare Zlatan, ma in sua assenza giocherà uno tra Rebic e Giroud. L’altro sarà utile a gara in corso”.

Pioli spera di recuperare al meglio Ibrahimovic contro la Juventus, prossima avversaria in Serie A (il match verrà disputato domenica 19 alle 20:45). Salvo imprevisti il campione svedese dovrebbe farcela ma resta il rimpianto del match contro il Liverpool ad Anfield.

Non solo, Ibrahimovic era pronto all’appuntamento con la storia, ossia quello di diventare il marcatore più longevo nella storia della Champions League superando Francesco Totti. Tutto rimandato, in certi casi meglio non rischiare per non complicare ulteriormente il recupero.

OMNISPORT | 14-09-2021 14:26