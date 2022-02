Champions, Dumfries avvisa il Liverpool: "Inter sulla strada giusta"

14-02-2022 19:49

Agli ottavi di Champions League, l’Inter dovrà affrontare il Liverpool. Non sarà un match semplice per i ragazzi di Inzaghi, specialmente in un momento non esaltante dopo la sconfitta nel derby col Milan e il pareggio col Napoli, due stop costati il primo posto in Serie A.

Tra i protagonisti dell’Inter c’è Dumfries, che a Uefa.tv ha mandato un messaggio al Liverpool: “Siamo una grande squadra, giochiamo un calcio fantastico e ci divertiamo molto. Siamo concentrati sul vincere, siamo sulla strada giusta e sono sicuro che continueremo su questo cammino”.

