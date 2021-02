Champions, EL e Conference League: triennio 2021-2024 a Sky

Coppe europee ancora su Sky. Lo ha annunciato l’emittente satellitare, che ha fatto suoi i diritti tv del triennio 2021-2024 di Champions League, Europa League e Conference League.

Per quanto riguarda la Champions, Sky trasmetterà in esclusiva 121 partite su 137, mentre sulla piattaforma di Murdoch andranno in onda tutte le 282 gare dell’Europa League e quelle della nuova Conference League (il neonato torneo che partirà dalla prossima stagione): in tutto, trattasi di 403 match. I 16 incontri di Champions rimasti fuori dal pacchetto esclusivo di Sky, erano già stati acquisiti da Amazon.

Queste le parole di Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti”.

“Sky continuerà quindi a raccontare il calcio ai massimi livelli in termini di qualità e di prestigio, con l’inconfondibile mix di passione, competenza e innovazione tanto apprezzato da chi ci sceglie ogni giorno”.

OMNISPORT | 06-02-2021 11:29