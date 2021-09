Champions, il messaggio di Zhang in vista di Inter-Real Madrid

In vista del match in Champions League con il Real Madrid, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha mandato un messaggio alla squadra.

IL COMUNICATO

Il Presidente Steven Zhang ha riunito questa mattina, in via telematica, al Suning Training Center, tutta la Squadra, il Mister Simone Inzaghi e l’intera Area Tecnica, alla presenza del CEO Sport Giuseppe Marotta e del Direttore Sportivo Piero Ausilio, per un discorso motivazionale alla vigilia della nuova avventura in Champions League.

Il Presidente ha ribadito l’impegno e la volontà di mantenere l’Inter competitiva in tutte le manifestazioni e l’obiettivo di continuare a vincere. Ha chiesto alla Squadra di giocare con coraggio, libera da pressioni, di dare sempre il massimo sul campo contro ogni avversario.

Infine, il Presidente ha voluto dare il benvenuto a tutti i nuovi giocatori che da quest’anno si sono uniti al gruppo Campione d’Italia, ribadendo le responsabilità e i valori che chi indossa la maglia nerazzurra deve sempre rappresentare, nel rispetto del blasone del Club e dei milioni di suoi sostenitori in tutto il mondo.

OMNISPORT | 14-09-2021 15:49