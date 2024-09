Champions: il Psg ringrazia paperissima portiere Girona al 90’, tris Dortmund, la classifica aggiornata

Il Celtic prova ad imitare il Bayern Monaco, Luis Enrique vince anche senza Donnarumma e Ramos. Lo Sparta Praga stende a sorpresa il Salisburgo

La seconda serata della nuova Super Champions League consegna i primi tre punti a Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, uscite vittoriose dalle rispettive sfide con Girona e Club Brugge. I francesi ringraziano il portiere degli spagnoli, mentre il Salisburgo crolla sul campo dello Sparta Praga. Goleada del Celtic, che liquida senza problemi lo Slovan Bratislava e si porta al secondo posto in classifica per differenza reti.

Psg, papera del portiere del Girona e gol allo scadere. Tris del Borussia Dortmund

Il Psg di Luis Enrique apre con una vittoria il suo cammino europeo, riuscendo a sbloccare la partita soltanto al 90′, grazie all’ennesima iniziativa di Nuno Mendes: l’esterno mancino portoghese mette dentro e beffa l’impreparato Gazzaniga, che sbaglia in maniera clamorosa e macchia un’ottima prestazione, regalando tre punti di platino ai francesi. Nonostante le assenze pesanti di Gigio Donnarumma e Gonçalo Ramos, i capitolini non falliscono la loro missione, pur uscendo tra timidi fischi e sospiri di sollievo del Parco dei Principi.

Tris a domicilio del Borussia Dortmund, che stende il Club Brugge e conferma quanto di buono fatto in questo avvio di stagione. Successo tutto nell’ultimo quarto di gara, con i gialloneri che sbloccano il match con il giovane Gittens, autore di una prestigiosa doppietta, prima della ciliegina su calcio di rigore al minuto 96, targata Guirassy. In ombra Malen e Adeyemi.

Celtic e Sparta Praga a valanga

Goleada del Celtic a Glasgow, contro il modesto Slovan Bratislava. 5-1 che non lascia spazio a repliche, con la formazione biancoverde che mette subito in discesa la sfida, grazie al gol di Scales al 17′, su assist di Engels. Nella ripresa, i padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore: prima la rete di Furuhashi al 47′, poi il penalty di Engels, che piega definitivamente gli slovacchi. Gol della bandiera per Wimmer, che non intimidisce minimamente gli scozzesi, bravi a macinare gioco e ad archiviare la pratica con Maeda e Idah.

Tonfo del Salisburgo, che cade rovinosamente sul campo dello Sparta Praga, che fa valere la sua esperienza internazionale e approccia nel migliore dei modi: al 2′, Karinen trafigge Blaswich e apre le marcature. All’alba dell’intervallo, è Olatunji a far esplodere nuovamente l’impianto sportivo ceco e a timbrare il cartellino per la seconda volta. 2-0 al termine dei primi 45 minuti. Nella ripresa, non cambia il canovaccio dell’incontro, con lo Sparta che gestisce il pallino del gioco e cala il tris a poco più di mezzora dalla fine. È di Laci il sigillo che mette in ginocchio l’undici austriaco.

La classifica aggiornata della Super Champions League

Il 9-2 del Bayern Monaco continua ad essere la vittoria con lo scarto più ampio di questo primo turno di Champions League, complice il poker realizzato da Harry Kane nella serata di martedì. Tiene il passo il Celtic, che ha rifilato cinque reti allo Slovan Bratislava, al pari di Borussia Dortmund e Sparta Praga. Tra le italiane, in attesa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, a punteggio pieno solo la Juventus, che ha superato il PSV Eindhoven con il punteggio di 3-1. A secco il Milan di Fonseca, sconfitto dal Liverpool di Slot. Pari prezioso per Inter e Bologna, contro Manchester City e Shakhtar Donetsk.

Qui di seguito la classifica aggiornata della Super Champions League: