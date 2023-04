Champions, il Real Madrid detta legge col Chelsea: le pagelle

Il Real Madrid si aggiudica l'andata dei quarti di Champions League, battendo il Chelsea 2-0 con le reti di Benzema e Asensio. L'ennesima semifinale per Ancelotti è vicina.

12-04-2023 22:56

Il Real Madrid batte il Chelsea 2-0 grazie alle reti di Benzema e Asensio. I ragazzi di Ancelotti si avvicinano alla semifinale, ai blues serve una mezza impresa al ritorno.

Gol di Benzema nel primo tempo

Nel primo tempo il Chelsea mette subito i brividi al Real Madrid con due contropiedi in superiorità numerica micidiali, bravo in un’occasione Courtois a respingere su Joao Felix. I ragazzi di Ancelotti crescono e Benzema, dopo aver impensierito Kepa, regala il vantaggio ai compagni al 21′: assist bellissimo di Carvajal per Vinicius che colpisce al volo, l’estremo difensore avversario respinge ma il Pallone d’Oro in carica a porta vuota non può sbagliare. Gli ospiti reagiscono subito con Sterling ma Courtois compie un vero e proprio miracolo.

Chelsea in 10, il Real la chiude con Asensio

Il secondo tempo si apre con un bel tiro a giro di Modric, di poco alto sopra la traversa. Al 59′ Chilwell commette fallo da ultimo uomo, lasciando i suoi compagni in 10. Il Real Madrid ne approfitta e spinge per allungare e trova il 2-0 al 74′ con Asensio, che dal limite dell’area buca Kepa sul primo palo. I blancos cercano il terzo gol e ci vanno vicini con Benzema nel recupero, che però da buona posizione non riesce a centrare la porta. Poco dopo, Rudiger salva il risultato su una conclusione ravvicinata di Mount. I ragazzi di Ancelotti vincono 2-0 e si avvicinano all’ennesima semifinale.

Real Madrid-Chelsea, il tabellino

Gol: 21′ Benzema (R), 74′ Asensio (R)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. A disposizione: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Nacho, E. Hazard, Asensio, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Rudiger, Mariano Diaz. Allenatore: Ancelotti.

CHELSEA (3-5-2): Arrizabalaga; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; Chiwell, Kovacic, Fernandez, Kanté, James; Joao Felix, Sterling. A disposizione: Mendy, Pulisic, Loftus-Cheek, Chalobah, Mudryk, Mount, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella. Allenatore: Lampard.

Real Madrid-Chelsea, i migliori e i peggiori

Benzema 7: segna la rete che sblocca il match, il Pallone d’Oro non sbaglia mai le partite importanti.

Vinicius 7.5: assist, giocate da fuoriclasse e c’è il suo zampino sulla prima rete. Come sempre devastante.

Modric 5.5: un po’ sotto tono, qualche passaggio sbagliato di troppo. Sale di livello nel secondo tempo.

Asensio 7: entra e chiude la sfida con un tiro preciso.

Rudiger 7: partita pulita, nei minuti di recupero salvataggio decisivo su Mount.

Courtois 7.5: come sempre decisivo, compie un miracolo nel primo tempo su Sterling.

Chilwell 4,5: soffre molto e viene espulso per fallo da ultimo uomo.

Kovacic 5: soffre la netta superiorità del centrocampo del Real Madrid.

Joao Felix 5: non punge, ha una grande occasione a inizio partita davanti Courtois ma non la sfrutta.