Follia in Real Madrid-Villarreal, Valverde prende a pugni avversario nel garage

Il centrocampista di Carlo Ancelotti è finito nella bufera per quanto successo dopo la partita della Liga: scatta la denuncia

10-04-2023 16:03

Un presunto insulto choc, l’aggressione nel post match e la successiva denuncia: la Liga è sconvolta per quanto successo sabato a margine della partita tra il Real Madrid e il Villarreal al Santiago Bernabeu.

Nell’occhio del ciclone è finita una delle stelle più brillanti della squadra di Carlo Ancelotti, Federico Valverde, che nel post match della partita vinta dagli ospiti per 3-2 ha aggredito il centrocampista del Villarreal Alex Baena, uscito dallo stadio con uno zigomo gonfio.



Valverde: pugno a Baena dopo un presunto insulto choc

Questa la ricostruzione dei media spagnoli: durante la partita, dopo un fallo subito da Valverde, Baena avrebbe reagito dicendogli “Piangi, piangi che tanto tuo figlio non nasce“, sarebbe l’orrendo riferimento alla moglie di Valverde, incinta del secondogenito.

Valverde non è riuscito a trattenere la sua rabbia e nel post partita ha aggredito Baena nel parcheggio, urlando “Ripeti ora cosa hai detto di mio figlio” e colpendolo con un pugno sul volto.

Valverde, Baena smentisce la ricostruzione e attacca

Su Instagram Baena ha fortemente negato di avere pronunciato quella frase ignobile:” Sono molto triste per l’aggressione che ho subito dopo la partita, e sono sorpreso da quello che si dice sulla mia persona. È totalmente falso che io abbia detto quella frase”.

Valverde: parla la moglie Mina Bonino

La situazione è delicata e sui social si è sfogata anche la moglie del centrocampista del Real Madrid, Mina Bonino, in attesa del secondogenito, che ha chiesto silenzio e privacy: “Ne ho abbastanza che vengano a chiedermi delle condizioni di salute di mio figlio. Siamo rimasti quasi due mesi in silenzio, in attesa dei risultati per sapere se potevamo portare avanti la gravidanza. Non auguro a nessuno di vivere una situazione come questa“.

Villarreal: Baena denuncia Valverde

Lunedì il Villarreal ha annunciato che Alex Baena ha deciso di sporgere denuncia nei confronti di Valverde dopo l’aggressione: “l calciatore del Villarreal CF, Alex Baena, ha subito un’aggressione ieri sera mentre si recava al pullman della squadra dopo la partita giocata contro il Real Madrid CF allo stadio Santiago Bernabéu”.

“Di fronte a questa situazione, il giocatore ha deciso di sporgere denuncia contro l’aggressore presso la Polizia di Stato. Ancora una volta, il Villarreal CF mostra il suo rifiuto di qualsiasi atto di violenza e crede fermamente nella versione del suo giocatore, che sosterrà durante l’intero processo”.