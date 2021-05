Champions: Inter e Juve ora sanno rivali sorteggi, tifosi divisi

Manca un solo tassello, e verrà fuori dalla finale di Champions tra Manchester City e Chelsea, ma è praticamente completato il quadro delle prime due fasce dei sorteggi per la prossima edizione del trofeo più ambito dopo la prematura fine della SuperLega e all’indomani della finale di Europa League che ha visto il successo del Villarreal sul Manchester United. Se i Blues vincono andranno in prima fascia. Le italiane già sanno in che fascia andranno. I campioni d’Italia dell’Inter in fascia 1, la Juve in fascia 2. Sono solo tre le squadre sicure di essere inserite nella terza fascia. Tra queste c’è l’Atalanta, insieme ad Ajax e Lipsia. La quarta fascia, infine, vede al momento due sole squadre sicure di farne parte: Milan e Wolfsburg.

Le possibili rivali di Inter e Juventus ai sorteggi

L’Inter in fascia 1 di Champions pescherà dalla fascia 2 una tra Real Madrid, Barcellona, Man United, PSG, Liverpool, Villarreal, Sporting Lisbona, Chelsea/Dortmund.

La Juventus in fascia 2 pescherà dalla fascia 1 una tra Atletico, Manchester City, Bayern, Lille, Sporting, Siviglia, Manchester United, Chelsea/Zenit

I tifosi della Juve tirano un sospiro di sollievo

Fioccano le reazioni. Per i tifosi bianconeri la prima fascia ha rivali più forti, meglio quindi far parte della seconda fascia. C’è chi avvisa: “La differenza la fa sempre la fascia 3. Perché dalla 1 e dalla 2 escono sempre squadre forti. Però alla 3 Devi pescare una scarsa e dalla 4 i dilettanti” o anche: “Allo stato attuale delle cose mi sembra di vedere 1 squadra più forte dell’ultima Inter in fascia uno e 4 squadre più forti dell’ultima Juve. Poi l’estate definirà nuovi parametri, e la terza urna l’equilibrio nei gironi”. Un tifoso dell’Inter è perplesso: “Quindi era meglio perdere lo scudetto?”. Non mancano commenti ironici: “Sempreché Real Juve e Barca giochino la Champions la prossima stagione” e infine: “Bisogna vedere cosa ne pensa Ceferin“.

