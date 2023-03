Per la quarta volta nella storia tre italiane ai quarti, tutti vorrebbero ora un derby

16-03-2023 10:13

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non succedeva da 17 anni: era la stagione 2005/2006 quando tre squadre italiane conquistarono l’accesso ai quarti di Champions. All’epoca furono le due milanesi più la Juve, sostituita ora dal Napoli dei miracoli. Non andò benissimo dopo, per la verità: ai quarti l’Inter venne eliminata dal Villarreal e la Juve dall’Arsenal. In semifinale il Milan fu fatto fuori dal Barcellona che avrebbe poi vinto in finale contro l’Arsenal. L’anno successivo, nel 2007, il Milan si sarebbe preso la rivincita sul Liverpool di Benitez vincendo la finale di Atene. L’ultimo squillo italiano in Champions con l’Inter del triplete, nel 2010.

Champions Italia, solo tre volte tre italiane ai quarti

Stavolta caliamo un tris che in Champions si era verificato solo tre volte, sempre con le tre big Inter-Milan-Juve: nel 2003, 2005 e 2006. Solo in una delle tre occasioni, però, dal tris è uscita la regina: il Milan 2003 in finale proprio contro la Juve. Milano approda con due squadre ai quarti per la quinta volta in tutta la storia della Champions (la prima fu nel 1964, con la coppa che finì all’Inter e il Milan ko nei quarti col Real), il Napoli per la prima volta e ora sogna in grande.

Champions Italia, l’Europa riabilita la serie A

Questo risultato, inatteso alla vigilia, riabilita il nostro bistrattato campionato. Nessuna nazione come l’Italia in Champions: l’Inghilterra ha due squadre (City e Chelsea), Spagna, Germania e Portogallo una (Real Madrid, Bayern e Benfica) e l’idea che ad alzare la coppa possa essere un’italiana ora sembra meno folle, sorteggio permettendo: altro che Champions League, chiamatela Lega dei campioni perché ora in Europa si parla soprattutto italiano.

Champions Italia, le speranze dei tifosi per il sorteggio

Sul web i tifosi italiani gonfiano il petto,a partire da Lapo Elkann che twitta: “Orgoglio Italia” (proprio lui che ha visto la sua Juve fuori ai gironi”) ma i commenti sono tanti: “Chiedete scusa al campionato italiano, il migliore dei top 5 campionati europei!”, oppure: “Se poi guardiamo gli allenatori: quattro italiani su otto” e ancora: “Per quelli che dicono :-“il campionato italiano è mediocre”…”

C’è chi osserva: “il mondiale di mezzo ha cambiato tutto. La pausa di un mese ha permesso a chi aveva pochi nazionali in giro, vedi il Napoli da noi ma anche altre in Europa, di fare una seconda preparazione e sfiancato chi ne aveva e/o quelli tornati moralmente a pezzi (vedi i francesi)” e poi: “Inter Milan e Napoli hanno speso sul mercato quanto Chelsea e City per ingaggiare i magazzinieri eppure siamo lì in tre”

Un interista scrive: “Col Milan siamo leggermente favoriti (almeno in questo momento; al momento dell’andata tutto potrebbe cambiare). Contro il Chelsea ed il Benfica sarà durissima. Questo Napoli è più forte di noi, ma una chance ce l’abbiamo (e li abbiamo già battuti). Con le altre tre… ciaone” e poi: “Un’italiana passa se : – scontro tra italiane. Un’italiana potrebbe passare solo se : becca il Chelsea. Con altre opzioni sono già a casa” e la maggioranza è dello stesso avviso: i tifosi delle tre italiane vogliono un derby ai quarti, che sia quello milanese o quello tra il Napoli e una delle due meneghine.