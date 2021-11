Champions League 2021-2022, Atl. Madrid-Milan: le probabili formazioni

24-11-2021 09:44

Ultime residue speranze di qualificazione per il Milan di Stefano Pioli che al Wanda Metropolitano affronta l’Atletico Madrid di Simeone.

I rossoneri nelle ultime due giornate devono ottenere sei punti per sperare di rimanere in Champions, e questa sera tenderanno un orecchio anche verso Anfield dove il Porto sfiderà il Liverpool con gli stessi propositi.

La grande notizia per il Cholo è il recupero di Griezmann, che sembrava destinato a saltare per squalifica la partita coi rossoneri. Il piccolo diavolo scenderà in campo dal primo minuto, al fianco di Luis Suarez

Anche qui un recupero di peso, quello di Romagnoli al centro della difesa con Kjaer. Lo scivolone con la Fiorentina non dovrebbe costare il posto a Tatarusanu, a destra Kalulu favorito su Florenzi. Zero dubbi su Theo quanto all’out opposto. Torna titolare Kessié, Tonali avanti a Bennacer nel consueto ballottaggio.

PROBABILI FORMAZIONI

Atletico Madrid (3-4-2-1) : Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez. Allenatore: Simeone

Milan (4-2-3-1) : Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli



OMNISPORT