Champions League 2021/2022, Atletico Madrid-Milan: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Milan, sfida valida per la quinta giornata della UEFA Champions League 2021/2022. Ultima spiaggia per il Milan di Pioli, la cui vittoria potrebbe tuttavia non bastare per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. Ecco le scelte di Simeone e Pioli:

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, Koke, De Paul, Lemar, Carrasco; Griezmann, Suarez.

Allenatore: Simeone

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Giroud.

Allenatore: Pioli

