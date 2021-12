Champions League 2021-2022, Real Madrid-Inter: le probabili formazioni

07-12-2021 08:55

Entrambe le formazioni sono già qualificate ma si contendono i primi due piazzamenti. L’obiettivo per neroazzurri e merengues è quello di vincere e conquistare gli ottavi di finale come prima forza del Gruppo D per avere la possibilità di ottenere un sorteggio più “semplice” quando, da febbraio, si inizierà a fare sul serio. All’andata, nonostante un’ottima prestazione, l’Inter è uscita sconfitta dal Meazza, punita da una rete nel finale di Rodrygo.

Ancelotti terrà a riposo Benzema, che si è fatto male nella gara con la Real Sociedad. L’attaccante francese non verrà rischiato anche in ottica derby con l’Atletico Madrid. Spazio dunque per il centravanti serbo Jovic, circondato da Asensio e Vinicius.

Nell’Inter si è fermato Correa, ma l’argentino non è l’unico assente: mancheranno anche Darmian e Ranocchia. Nella notte del “Bernabeu” dovrebbe tornare titolare De Vrij, reduce da un brutto infortunio, mentre saranno confermati Dumfries e Calhanoglu.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3) : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius. All. Ancelotti

INTER (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

