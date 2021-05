Champions League 2021/22, le fasce del sorteggio: Inter testa di serie, Juve in 2ª, Atalanta in 3ª, Milan in 4ª

Inter, Milan, Atalanta, Juventus. Questo è l’ordine di arrivo della Serie A nelle prime quattro posizioni, tre delle quali decise soltanto nella serata di ieri, all’ultima giornata. Non sarà però lo stesso ordine che troveremo ad agosto a Nyon, quando si terrà il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021/22.

Le fasce non sono ancora totalmente definite, nemmeno le prime due: lo saranno tra una settimana, dopo le due finali di Champions ed Europa League che definiranno le teste di serie. Nella situazione d’incertezza, le italiane rappresentano una certezza:

Come al solito, la prima fascia è l’urna delle squadre che hanno vinto il proprio campionato tra le prime 6 leghe per coefficiente UEFA e le due campionesse di Champions ed Europa League, Chelsea e Villarreal. Tra queste, ovviamente, anche l’Inter.

PRIMA FASCIA Manchester City (ING) Atlético Madrid (SPA) Bayern Monaco (GER) Lille (FRA) Inter (ITA) Sporting Lisbona (POR) Villarreal (SPA) Chelsea (ING)

Dalla seconda fascia in avanti, a fare la differenza è il coefficiente dei club. Completo il quadro delle squadre e c’è gran parte dell’élite: Real Madrid, Barcellona e Siviglia per la Liga, il PSG secondo in campionato, il Liverpool, qualificato per il rotto della cuffia in Premier, e la Juventus , anch’essa protagonista di un campionato alla ricerca di un posto in top four centrato all’ultima giornata.

Presenti anche il Manchester United finalista perdente in Europa League e il Borussia Dortmund di Haaland, che ha beneficiato del trionfo del Chelsea.

SECONDA FASCIA Real Madrid (SPA) Barcellona (SPA) Juventus (ITA) PSG (FRA) Liverpool (ING) Siviglia (SPA) Manchester United (ING) Borussia Dortmund (GER)

Cinque squadre già certe della loro terza fascia: l’Ajax campione d’Olanda, il Lipsia secondo in Bundesliga, il Porto, lo Zenit e anche l’Atalanta, terza in Serie A e con due ottimi cammini europei alle spalle. Il Zenit, in particolare, sarebbe potuto volare addirittura in prima fascia se solo il Chelsea non avesse fatto sua la Champions contro il Manchester City.

TERZA FASCIA Ajax (OLA) Lipsia (GER) Atalanta (ITA) Porto (POR) Zenit (RUS)

Tra la terza e la quarta fascia al momento ballano tre squadre, in quest’ordine: Besiktas, Dynamo Kiev e Club Brugge. Le loro posizioni potranno essere determinate solo nel momento in cui si avrà chiaro quali saranno le squdre che entreranno in Champions League dai playoff.

Due sono invece le squadre già matematicamente certe di stare in quarta e ultima fascia: una di queste è il Milan, che torna in Champions League dopo 7 anni. L’altra invece è il Wolfsburg, che mancava dal 2016.

QUARTA FASCIA Milan (ITA) Wolfsburg (GER)

Per avere un quadro completo più chiaro bisognerà dunque aspettare agosto. Intanto, però, le quattro italiane conoscono già la loro posizione.

OMNISPORT | 29-05-2021 23:40