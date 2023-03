Champions League 2022-2023, Napoli-Eintracht Francoforte: le formazioni ufficiali

Spalletti schiera Mario Rui in difesa e Politano nel tridente d'attacco, senza Kolo Muani i tedeschi puntano su Borré.

15-03-2023 20:03

Tutto pronto al San Paolo Maradona per il ritorno degli ottavi tra Napoli ed Eintracht Francoforte, partita che potrebbe regalare al calcio italiano un incredibile en-plein continentale.

Dopo 5 incontri ad eliminazione diretta, non solo Inter e Milan si sono qualificate, ma non hanno incassato reti, e così la stessa prima della classe in Germania. Luciano Spalletti, che ha recuperato Kim, Meret e Lozano, sceglie Mario Rui nel ruolo di terzino a sinistra, con Politano al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia nel terzetto offensivo; l’Eintracht Francoforte, chiamato a una vera e propria impresa senza lo squalificato Kolo Muani, sceglie Borrè in qualità di riferimento in attacco (la rifinitura sarà compito di Gotze e Kamada) e confida di mantenere la discrete prolificità in trasferta (5 gol nel girone).

Queste le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Buta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Gotze, Kamada; Borré. Allenatore: Glasner.

Fischio d’inizio alle 21,00: dirige l’inglese Taylor.