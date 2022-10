Champions League 22-23, Dinamo Zagabria-Milan: le probabili formazioni

25-10-2022 08:15

Una partita per il Milan che rappresenta un crocevia fondamentale per il futuro europeo. Gli uomini di Pioli si trovano appaiati ai croati al terzo posto, distanti rispettivamente tre e due lunghezze da Chelsea e Salisburgo: ecco perché il match del Maksimir avrà un’importanza determinante per entrambe le formazioni.

Cacic, per la sfida contro il Milan, si affiderà al 3-5-2, con Orsic al fianco di Petkovic per comporre il tandem offensivo. In difesa spazio per Ristovski, Sutalo e Peric, tra i pali Livakovic.

Pioli, dall’altra parte, sarà costretto a fare i conti con l’assenza di Maignan, che tornerà disponibile solamente nel 2023. Non al meglio anche Dest e Diaz, usciti malconci dall’impegno con il Monza. Giroud e Leao titolari dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All. Cacic

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leão; Giroud. All. Pioli