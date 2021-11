Champions League, 4° giornata: il Milan è ancora in corsa, dominio City e Ajax

03-11-2021 23:20

lexis Quarta giornata della fase a gironi di Champions League che va in archivio con alcuni risultati sorprendenti ed una buona notizia per il Milan, che nonostante il pareggio di San Siro contro il Porto di Conceicao rimane in corsa per la qualificazione grazie alla vittoria di Anfield del Liverpool sull’Atletico Madrid di Simeone.

I Reds chiudono infatti la pratica nei primi venti minuti di gara grazie ai gol di Diogo Jota e di Saido Mane. Ciò lascia i colchoneros a quota 4 (il Milan è a 1) e con due giornate ancora da giocare il discorso per gli ottavi è ancora tutto aperto. Decisiva la prossima sfida al Wanda Metropolitano.

Sugli altri campi, il PSG viene beffato all’ultimo secondo dal Lipsia. 2-2 il risultato al triplice fischio. Nkunku apre le marcature all’ottavo minuto ma una doppietta dell’ex Liverpool Wijnaldum ribalta tutto già nel primo tempo. Sembrava fatta, ma allo scadere ecco il rigore di Szoboszlai che sa tanto di beffa per i francesi.

Tutto facile invece per il Manchester City, che all’Etihad dominano 4-1 il malcapitato Club Brugge. Foden, Marhez, Sterling e Juan Jesus regolano agevolmente la pratica belga, che segna solamente grazie ad un autogol di Stones.

Dominio anche dello Sporting Lisbona, che distrugge 4-0 i turchi del Besiktas. Una doppietta di Gonçalves, e poi Paulinho e Sarabia gli autori dei gol dei lusitani.

Inatteso invece il tonfo casalingo dei gialloneri del Borussia Dortmund, che cadono 3-1 in Germania contro i lanceri dell’Ajan guidati da Ten Hag. Vantaggio su rigore della leggenda Marco Reus che sembra portare la gara in discesa, ma nel 20 minuto finali si scatena il delirio. L’eterno Tadic pareggio al 72′, poi Haller e Klaasen chiudono i conti per la vittoria olandese.

