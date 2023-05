Champions League, Ancelotti non nasconde la delusione

Il tecnico madrileno: "Il risultato non premia la nostra partita, l'arbitro è stato poco attento".

09-05-2023 23:21

Non è soddisfatto Carlo Ancelotti dopo la semifinale numero 9 in Champions League della sua carriera.

“Il risultato non ci premia, ma la sensazione che ci lascia questa partita è positiva. Se giocheremo così la gara di ritorno, abbiamo la chance di andare in finale. L’arbitro è stato poco attento nella gestione dei cartellini, sui calci d’angolo, in alcune situazioni: a questi livelli, occorreva maggiore attenzione” spiega ai microfoni di ‘Mediaset’ “Milan-Intera sarà una bella semifinale, nel 2003 fu sofferta: non posso che dire forza Milan”.

Il Real Madrid è stato eliminato nel solo precedente in cui ha pareggiato in casa la gara d’andata in una semifinale di Champions League: il Chelsea lo eliminò nel 2021, vincendo poi il trofeo.