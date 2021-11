Champions League, Atalanta-Manchester U.: le probabili formazioni

02-11-2021 08:54

Dopo il pareggio casalingo colto contro la Lazio, l’Atalanta torna ad assaporare il clima Champions. Obiettivo di questa sera è quello di frenare la corsa degli inglesi al Gewiss Stadium, dove però l’Atalanta è riuscita a vincere solamente in tre occasioni tra campionato e Champions League. Ai nerazzurri servirà la stessa determinazione vista contro la Lazio, rimontata due volte malgrado l’emergenza infortuni ancora in atto.

Gasperini anche in coppa sarà costretto a fare di necessità virtù. In difesa giocherà ancora De Roon, ormai “trasformato” in difensore dal tecnico per ovviare all’assenze di Djimsiti, Toloi e – probabilmente – di Palomino.

Dall’altro lato, Solskjaer dovrebbe confermare il 3-5-2 che ha sbaragliato il Tottenham. L’unica differenza riguarderà verosimilmente l’attacco, dove al fianco di Ronaldo giocherà Rashford e non Cavani. Possibile panchina per Pogba.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini

Manchester United (4-3-3): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer

