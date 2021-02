Champions League: Atalanta-Real Madrid, probabili formazioni

Atalanta a caccia dell’impresa in Champions League: in serata al Gewiss Stadium arriva il Real Madrid di Zinedine Zidane, che nonostante le tante assenze resta il grande favorito per la qualificazione ai quarti della massima competizione continentale.

Gasperini potrebbe di nuovo lasciare in panchina Ilicic, e far partire dal primo minuto Maehle al posto dell’infortunato Hateboer. In attacco Zapata con Muriel. Zidane senza i big Sergio Ramos e Benzema si affiderà in attacco a Asensio, Mariano e Vinicius. Tris di stelle a centrocampo con Modrid, Casemiro e Kroos.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Vinicius. All. Zidane.

Arbitro: Stieler (Germania), assistenti Gittelmann e Beitinger, Scharer quarto uomo, Dankert e Osmers al Var.

OMNISPORT | 24-02-2021 08:30