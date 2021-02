Champions League, Borussia M'gladbach-Man City: le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Borussia M’Gladbach-Manchester City, sfida valevole per gli Ottavi di Finale di Champions League. La grande favorita diquesta partita è senza dubbio il City di Guardiola, ma non dimentichiamoci di come la squadra di Marco Rose abbia strapazzato l’Inter nella fase a gironi.

Le formazioni ufficiali:

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Sommer; Elvedi, Zakaria, Ginter; Lainer, Neuhaus, Kramer, Hofmann, Bensebaini; Pléa, Stindl. A disp. Sippel, Grun, Lang, Herrmann, Thuram, Wolf, Beyer, Traoré, Wendt, Lazaro, Jantschke, Embolo. All. Rose.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Rúben Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri, Foden; Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva. A disp. Steffen, Carson, Stones, Aguero, Zinchenko, De Bruyne, Ferran Torres, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Eric Garcia, Doyle. All. Guardiola.

OMNISPORT | 24-02-2021 20:12