Champions League, come si ferma Haaland: ce lo spiga Jaap Stam

13-09-2022 13:20

Nella serata di domani, il Manchester City ospiterà il Borussia Dortmund all’Etihad per la seconda giornata della fase a giorni di Champions League. Sarà l’occasione per il ritorno di Erling Haaland nello stadio dove ha giocato fino a pochi mesi fa.

Un cliente davvero scomodo per il Dortmund, e secondo la leggenda Jaap Stam, che ha rilasciato un’intervista a Bet365, questo è il modo per fermarlo:

“Serve essere davvero aggressivo. Devi essere certo che qualcuno sia ogni volta molto stretto su di lui e provare a portarlo fuori dal gioco, specialmente quando perdi palla. Non gli si può permettere di avere il controllo del pallone. Serve anche copertura, sennò nel caso provi a rischiare la giocata contro di lui uno contro uno con molto spazio dietro la schiena, quasi sempre sarà una situazione davvero difficile a livello difensivo. Le formazione stanno cambiando il modo in cui si mettono in difesa quando gioca, la gente dice che serve mettere pure un mediano vicino a lui, per dare loro più tempo sulla palla, ma serve operare delle scelte. Parlando a livello personale, qualche volta, quando giochi più alto, uno dev’essere aggressivo con lui, l’altro deve coprirti”.