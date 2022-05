Champions League, continua lo scaricabarile tra istituzioni: ora è il turno della Francia

30-05-2022 16:32

Il Ministro degli Interni francese ha dichiarato che la colpa del caos della finale di Champions League di sabato a Parigi è da attribuire a “frodi a livello industriale” sui biglietti.

Gerald Darmanin ha anche espresso “rammarico” per la mancanza di organizzazione, visto che la partita tra Liverpool e Real Madrid è stata ritardata di 36 minuti.

Darmanin ha affermato che migliaia di biglietti falsi hanno causato una situazione in cui i tifosi non sono riusciti a entrare allo Stade de France, causando un ritardo nel calcio d’inizio.

La polizia ha sparato gas lacrimogeni contro i tifosi del Liverpool in attesa di entrare nello stadio; alcuni di questi alterchi sono stati filmati e condivisi sui social media e il ministro della Cultura britannico, Nadine Dorries, ha esortato la UEFA ad avviare un’indagine sull’incidente.

La UEFA ha insistito sul fatto che i tifosi del club di Premier League abbiano tentato di entrare con biglietti falsi, dopo aver inizialmente affermato che i tifosi del Liverpool arrivati in ritardo allo stadio erano la causa del ritardo, ma la polizia del Merseyside ha respinto queste accuse.

Parlando in una conferenza stampa lunedì, Darmanin ha ammesso che ci sono stati errori in termini di organizzazione, ma ha incolpato la presenza di biglietti falsi di aver causato i problemi, dicendo: “Vorrei esprimere il nostro rammarico per l’organizzazione di questa finale, perché alcune persone non hanno potuto vedere l’intera partita.

E, naturalmente, deploro anche gli errori che si sono verificati prima di questa partita di calcio”.

“Si è notato che c’è stata una frode massiccia su scala industriale e un’organizzazione per i biglietti falsi, perché il prefiltraggio da parte dello Stade de France e della Federcalcio francese ha visto che il 70% dei biglietti erano falsi in arrivo allo stadio”.