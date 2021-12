Champions League donne: Novara vince a Mosca. Bene anche Conegliano

23-12-2021 18:58

Impresa dell’Igor Gorgonzola Novara, che nella terza partita del gruppo C di Champions League femminile ha battuto in trasferta la Dynamo Mosca per 3-0 restando a punteggio pieno nel girone. 25-20 25-21 25-23 il punteggio dei set a favore delle ragazze di Lavarini. Per il gruppo E era impegnata anche l’Imoco Conegliano, anch’essa in trasferta contro le polacche del Chemik Police, le Pantere hanno stravinto anch’esse per 3-0 (25-21 25-19 25-11) cogliendo anch’esse la terza vittoria su tre partite del girone.

OMNISPORT