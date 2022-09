Champions League: dopo 20 anni Cristiano Ronaldo non ci sarà

01-09-2022 22:30

Alla fine, Cristiano Ronaldo non è riuscito a lasciare il Manchester United nonostanta la strenua insistenza e i tentativi disperati dell’agente Jorge Mendes. Dunque, dato che i Red Devils non si sono qualificati per la Champions League, questa sarà la prima stagione dal 2002 nella quale CR7 non giocherà nella massima competizione europea per club.

Dopo le prime apparizioni con lo Sporting, Ronaldo ha giocato sei Champions di fila con lo United, vincendo quella del 2008. Poi nove anni di fila al Real Madrid, dove ha trovato il successo quattro volte (2014, 2016, 2017, 2018), poi tre con la Juventus e una, l’ultima, ancora con il club di Manchester.

Al momento Ronaldo è capocannoniere all-time del torneo con 141 gol in 187 presenze totali. Ha oltre il record di essere stato il miglior marcatore della competizione per sette volte in totale, di cui sei volte consecutivamente (2007-2008, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018).