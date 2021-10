Esordio positivo nella Champions League di basket 2021-2022 per Treviso, non così per Sassari. Nel gruppo D la Nutribullet di Massimiliano Menetti ha battuto in casa per 91-85 i lituani del VEF Riga con 20 punti di Henry Sims mentre nel gruppo A il Banco di Sardegna di Demis Cavina ha ceduto in trasferta ai tedeschi di Ludwisburg per 94-81.

OMNISPORT | 05-10-2021 23:24