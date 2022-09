13-09-2022 23:14

Il Bayern Monaco non si ferma neanche contro il Barcellona. Il Liverpool vince invece all’ultimo respiro contro l’Ajax. Il riassunto delle avversarie di Inter e Napoli sta tutto qui. Da una parte i bavaresi che restano a punteggio pieno nel girone C, dall’altra i Reds che ottengono una vittoria vitale dopo il 4-1 subito al Diego Armando Maradona.

Per il suo ritorno all’Allianz Arena, probabilmente, Robert Lewandowski si aspettava un’altra trama. Il Barcellona ha infatti creato molte occasioni ma non è riuscito a sbloccare la partita. Il ‘vizio’ del gol non l’ha perso invece il Bayern Monaco: decisive, nella ripresa, le reti di Hernandez – al minuto numero 50 – e Leroy Sané (54’). A questo punto la formazione di Xavi ha tentato la reazione, ma la partita era già compromessa. Con questo successo, come detto, il Bayern si porta a 6 punti: tre in più dell’Inter – vittoriosa sul campo del Viktoria Plzen per 2-0 – e del Barcellona. Fanalino di coda la squadra slovacca. Nel prossimo turno, che si giocherà il 4 ottobre, i bavaresi possono iniziare a ipotecare il passaggio del turno: ospiteranno all’Allianz Arena proprio il Viktoria Plzen. L’Inter, invece, avrà il match (quasi) decisivo a San Siro contro la squadra di Xavi.

Come detto, il Liverpool ha battuto per 2-1 l’Ajax all’ultimo respiro: decisiva la rete, all’89’, di Matip. La squadra di Jurgen Klopp aveva sbloccato la partita al 17’ con Salah. Gli olandesi erano riusciti a pareggiare 10’ dopo con Kudus. Con questo risultato, domani (mercoledì), il Napoli in caso di successo contro i Rangers potrebbe impostare una ‘mini fuga’ portandosi a sei punti.