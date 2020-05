Champions League, ipotesi Final Eight

Il direttivo dell'Uefa sta vagliando tante ipotesi per portare a termine l'attuale edizione della Champions League. Al vaglio ci sarebbero, secondo la Gazzetta dello Sport, ben quattro opzioni, tutte legate a come proseguirà il contagio.

La più etrema prevederebbe delle Final Eight. Le otto finaliste verrebbero "chiuse" ad Istanbul dove giocherebbero ogni 72 ore. Le altre opzioni sono la normale conclusione del torneo, una Final Four dopo i quarti di finale e l'ultima prevede gare secche dai quarti di finale in poi, fino alla finale.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 10:20