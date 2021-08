Champions League, Javier Zanetti: “Il nostro obiettivo è superare il turno”

Non è cambiato quasi nulla per l’Inter fra il sorteggio della scorsa fase a gironi della Champions League e quello avvenuto oggi pomeriggio.

I nerazzurri infatti, come nell’edizione 2020/21, hanno pescato Real Madrid e Shakhtar Donetsk, squadre che nella scorsa edizione (assieme al Borussia Mönchengladbach) hanno contribuito ad eliminarla precocemente dalla competizione.

Quest’anno dunque gli uomini di Inzaghi avranno l’occasione di riscattarsi contro due delle stesse formazioni che ne hanno sancito l’esclusione nella passata stagione, club ai quali si aggiungerà la matricola la Sheriff Tiraspol.

“La Champions League per noi è una competizione di grande prestigio, affrontare di nuovo Real Madrid e Shakhtar Donetsk come l’anno scorso sarà importante e speriamo sia con un risultato diverso. Poi c’è lo Sheriff che gioca per la prima volta in Champions League, con grande umiltà prepareremo al meglio ogni partita” ha detto il vicepresidente Javier Zanetti prima di presentare nel dettaglio gli avversari.

“Giocheremo contro una squadra come il Real Madrid che ha una lunga tradizione in questa competizione, non sarà semplice, però noi come abbiamo sempre fatto lo affronteremo nel migliore dei modi. Conosciamo bene mister De Zerbi perché ha fatto molto bene al Sassuolo, adesso è l’allenatore dello Shakhtar Donetsk, sappiamo che le sue squadre giocano molto bene a calcio quindi sarà una partita complicata”.

Zanetti ha poi indicato quale dovrà essere la mentalità dell’Inter in Europa.

“In Champions League tutte le partite sono difficili, da preparare nei minimi dettagli, noi affronteremo questa competizione con grande entusiasmo, sapendo che siamo una squadra che vuole andare avanti. Il nostro primo obiettivo è superare il turno, negli ultimi due anni non siamo riusciti a farlo, speriamo questa volta di arrivare agli ottavi e dopo vedremo quello che accadrà”.

26-08-2021