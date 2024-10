Champions League, la classifica: Real a valanga, da 0-2 a 5-2 in 33’, Vinicius come Pelè, flop Psg

Tripletta da Pallone d'Oro di Vinicius nel 5-2 del Madrid in rimonta sul Borussia. Arsenal di misura ma Arteta perde Calafiori, ok Sporting e Girona

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Mai dare per morto il Real Madrid in Europa. Il martedì che ha dato il via alla terza giornata di Champions League regala la clamorosa rimonta dei blancos di Ancelotti, all’intervallo sotto di due reti in casa col Borussia Dortmund. Stecca ancora il Psg, ok Monaco, Sporting, Girona e Arsenal.

Champions League, remuntata Real: manita al Borussia

Minuto 45, cala il gelo al Bernabeu: Real Madrid e Borussia Dortmund, ultime due finaliste di Champions League, rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-2 grazie all’uno-due micidiale tra il 30′ e il 34′ firmato Malen e Gittens. La vendetta sembra servita, dopo il ko di Wembley che ha consegnato l’ennesima coppa a Re Carlo Ancelotti.

Ma l’Europa è la casa dei blancos e fino al triplice fischio non bisogna mai darli per sconfitti. Mai. E, infatti, nella ripresa succede ciò che in fondo i tifosi di casa auspicavano. Sahin sbaglia tutti i cambi e, un gol dopo l’altro, il Real prima acciuffa il pareggio, poi mette la freccia sugli avversari e quindi li asfalta con una manita da urlo.

Vinicius da impazzire: tripletta da Pallone d’oro

Rendiamo il giusto tributo alle reti dell’ex Roma Rudiger e Lucas Vazquez, ma la copertina del 5-2 del Bernabeu è tutta – e non potrebbe essere altrimenti – di Vinicius jr. Il prossimo Pallone d’Oro – ormai il suo trionfo è sempre più scontato – incanta il tempio delle merengues con una tripletta fantastica, pazzesca, straordinaria, e chi più ne più – a buon diritto – ne metta.

Il gol del 4-2 è pura magia: il brasiliano si rende protagonista di uno sprint di 70 metri avviata dalla corsia mancina e concluso con un destro da fuori da standing ovation. A testimonianza della grandezza raggiunta da Vini le parole da brividi della leggenda del Real Madrid di cui è dirigente, Emilio Butragueño: “Mi ha ricordato Pelè”, dice descrivendo la perla del 5-2 con cui ha fatto calare il sipario sul match. C’è altro da aggiungere?

Luis Enrique non decolla: il Psg stecca di nuovo

Sono solo 4 i punti fin qui racimolati dal Paris Saint Germain, che soffre tremendamente la mancanza di un centravanti vero capace di rimpiazzare la stella Mbappé (Osimhen è un rimpianto?). Al Parco dei Principi fa scalo il Psv, squadra sì temibile ma di certo inferiore ai campioni di Francia. Eppure l’undici di Luis Enrique non sfonda, proprio no.

Gli olandesi passano in vantaggio al 34′ con Lang; a inizio ripresa il pareggio, ch’è frutto di uno spunto tra ‘ex italiani’: assist di Fabian Ruiz e rete di Hakimi. L’assalto finale non va a buon fine anche per via di un miracolo di Benitez in pieno recupero su colpo di testa di Marquinhos.

Le altre partite: Arsenal di misura, sorpresa Sporting

Non solo le italiane col Milan che ha battuto il Bruges, mentre Juventus e Bologna sono state sconfitte rispettivamente da Stoccarda e Aston Villa. L’Arsenal non incanta, ma vince e raggiunge quota 7 in classifica. All’Emirates Stadium arriva uno Shakhtar reduce dalla pesante batosta subita dall’Atalanta.

Fa tutto il portiere ucraino Riznyk, prima protagonista in negativa con lo sfortunato autogol su tiro di Martinelli e poi capace di parare un rigore a Trossard. Calafiori ko: Arteta incrocia le dita. Continua a volare lo Sporting, che passa 2-0 in Austria con le reti di Nuno Santos e Gyokeres: anche i portoghesi salgono a 7. Primo acuto del Girona: 2-0 allo Slovan Bratislaga. Il Monaco dilaga con la Stella Rossa: 5-1 con doppietta dell’ex Liverpool Minamino.

Champions League, la classifica aggiornata