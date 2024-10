Champions League: le partite di oggi, spicca Real Madrid-Borussia Dortmund. Orari e dove vederle in tv

Terza giornata di League Phase: altra notte inglese per il Bologna, l'Inter contro lo Young Boys. Dove seguirle in diretta tv e streaming

La Champions League 2024/25 entra nel vivo con la terza giornata, in programma martedì 22 e mercoledì 23 ottobre. Si apre il sipario con il Milan, che torna in campo contro il Club Brugge. Serata calda anche per il Bologna, impegnato in una difficile trasferta inglese contro l’Aston Villa. Tra i match di cartello spicca la sfida tra Real Madrid e Borussia Dortmund e quella tra Barcellona e Bayern. La giornata prosegue mercoledì con le altre due rappresentanti italiane: l’Atalanta sfiderà il Celtic, mentre l’Inter farà visita allo Young Boys.

Champions le gare di oggi, martedì 22 ottobre

Notte di Champions a San Siro, dove il Milan ospita il Club Brugge con l’obiettivo di conquistare i punti in questa League Phase. I rossoneri, ancora a quota zero dopo le sconfitte contro Liverpool e Leverkusen, sono chiamati a una prestazione convincente per rimettersi in corsa. Sul fronte europeo, riflettori puntati anche sul confronto tra Monaco e Stella Rossa: la squadra del Principato cerca di continuare a scalare la classifica, mentre i serbi sono ancora alla ricerca dei primi punti.

L’Arsenal, forte del buon avvio, vuole consolidare la propria posizione contro lo Shakhtar, che ha faticato nelle prime uscite della competizione. Per il Bologna, un’altra notte da battaglia in terra inglese contro l’Aston Villa, mentre la Juventus punta a mantenere il percorso perfetto dopo i successi contro PSV e Lipsia: i bianconeri sfideranno lo Stoccarda.

Grande attesa anche per lo scontro tra Real Madrid e Borussia Dortmund, così come la sfida tra PSG e PSV. Completano il programma della serata Girona-Slovan Bratislava e Sturm Graz-Sporting.

18:45 Milan-Club Brugge Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW 18:45 Monaco-Stella Rossa Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW 21:00 Arsenal-Shakhtar Sky Sport 255, Sky Go, NOW 21:00 Aston Villa-Bologna Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW 21:00 Girona-Slovan Bratislava Sky Sport 258, Sky Go, NOW 21:00 Juventus-Stoccarda Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW 21:00 PSG-PSV Sky Sport 256, Sky Go, NOW 21:00 Real Madrid-Dortmund Sky Sport 254, Sky Go, NOW 21:00 Sturm Graz-Sporting Sky Sport 257, Sky Go, NOW

Champions le gare di domani, mercoledì 23 ottobre

Tra i match di rilievo della terza giornata di Champions League, grande attenzione per la sfida tra Atalanta e Celtic, con i bergamaschi intenti a dare continuità al buon percorso svolto finora. In campo anche l’Inter, ospite dello Young Boys, dove i nerazzurri tenteranno di mantenere intatta la propria imbattibilità. Il Liverpool, invece, sarà ospite del Lipsia, mentre il Manchester City se la vedrà con lo Sparta Praga. Grande attesa anche per Barcellona-Bayern. A completare il ricco programma di serata, le sfide Brest-Leverkusen, Atletico Madrid-Lilla, Benfica-Feyenoord e Salzbug-Dinamo Zagabria.

18:45 Atalanta-Celtic Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW 18:45 Brest-Leverkusen Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW 21:00 Atletico Madrid-Lilla Sky Sport 255, Sky Go, NOW 21:00 Barcellona-Bayern Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, TV8, Sky Go, NOW 21:00 Benfica-Feyenoord Sky Sport 256, Sky Go, NOW 21:00 Manchester City-Sparta Praga Sky Sport 253, Sky Go, NOW 21:00 Lipsia-Liverpool Sky Sport 254, Sky Go, NOW 21:00 Salzburg-Dinamo Zagabria Sky Sport 257, Sky Go, NOW 21:00 Young Boys-Inter Amazon Prime Video

