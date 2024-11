Champions League, le partite di oggi: riflettori su Bayern-Psg

La programmazione delle gare della quinta giornata della League Phase: di seguito orari, le date e la diretta tv, in campo le cinque squadre italiane

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, si entra nel vivo dei cinque top campionati e delle tre competizioni europee. Riflettori puntati sulla due giorni di Champions League, con diciotto gare tutte da vivere tra oggi, martedì 26, e domani, mercoledì 27 novembre. Si parte alle 18:45 con Slovan Bratislava-Milan e Sparta Praga-Atletico Madrid, ma la sfida più affascinante è senza dubbio quella tra Bayern Monaco e Psg.

La classifica della Champions League prima del quinto turno della fase campionato

Alla vigilia del quinto turno della fase campionato della Champions League, c’è solo il Liverpool di Arne Slot in testa a punteggio pieno. Alle spalle dei Reds, a quota 10, viaggiano a vele spiegate Sporting Lisbona, Monaco, Brest e Inter, prima delle cinque italiane. Subito dietro, con 9 punti all’attivo, Barcellona, Borussia Dortmund e Aston Villa, prossimo avversario della Juventus di Thiago Motta, ferma a 7. In solitaria, a 8 punti, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Insieme alla Vecchia Signora, invece, un folto gruppo di big formato da Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Lilla, Celtic e Dinamo Zagabria. Sorprendentemente a quota 6 Bayern Monaco e Real Madrid, al pari di Benfica, Milan, Feyenoord, Club Brugge e Atletico Madrid. PSV Eindhoven unica squadra con 5 punti in cascina, davanti a Psg, Sparta Praga, Stoccarda e Shakhtar Donetsk, che ne hanno collezionati appena 4. A 3 restano Girona e Salisburgo, così come rimane ancorato a 1 il Bologna di Vincenzo Italiano.

Ancora a secco di punti, in coda alla lunga graduatoria, Lipsia, Sturm Graz, Young Boys, Stella Rossa e Slovan Bratislava.

Le partite di oggi, martedì 26 novembre

Da Slovan Bratislava-Milan a Sparta Praga-Atletico Madrid, passando per la voglia di riscatto del Manchester City di Guardiola e il desiderio di continuità del Barcellona. Occhi su Bayern Monaco-Psg, con due squadre chiamate a far punti per uscire da una situazione di classifica molto complicata. Inter e Atalanta in campo rispettivamente contro Lipsia e Young Boys, con i bergamaschi protagonisti a Berna. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, invece, ospiterà il Salisburgo, mentre l’Arsenal farà visita ad uno Sporting Lisbona che ha appena perso l’allenatore Ruben Amorim.

Slovan Bratislava-Milan Martedì 26 novembre ore 18:45 Sparta Praga-Atletico Madrid Martedì 26 novembre ore 18:45 Manchester City-Feyenoord Martedì 26 novembre ore 21 Barcellona-Brest Martedì 26 novembre ore 21 Bayern Monaco-Psg Martedì 26 novembre ore 21 Inter-Lipsia Martedì 26 novembre ore 21 Young Boys-Atalanta Martedì 26 novembre ore 21 Bayer Leverkusen-Salisburgo Martedì 26 novembre ore 21 Sporting-Arsenal Martedì 26 novembre ore 21

Le partite di domani, mercoledì 27 novembre

Mercoledì europeo che coinvolgerà Juventus e Bologna a partire dalle ore 21: bianconeri attesi dalla delicatissima trasferta di Birmingham, dove affronteranno il temibile Aston Villa di Unai Emery; i felsinei, dal canto loro, sono ancora alla ricerca del primo gol nella competizione, dopo essere rimasti a secco contro i primi quattro avversari in campo internazionale. Al “Dall’Ara” arriva il Lilla, reduce dall’1-1 con la squadra di Thiago Motta.

Grande classica ad Anfield Road, con il Liverpool di Slot che ospita il Real Madrid di Ancelotti, in una sfida che si preannuncia ricca di gol e spettacolo.

Stella Rossa-Stoccarda Mercoledì 27 novembre ore 18:45 Sturm-Girona Mercoledì 27 novembre ore 18:45 Aston Villa-Juventus Mercoledì 27 novembre ore 21 Monaco-Benfica Mercoledì 27 novembre ore 21 PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk Mercoledì 27 novembre ore 21 Liverpool-Real Madrid Mercoledì 27 novembre ore 21 Celtic-Club Brugge Mercoledì 27 novembre ore 21 Bologna-Lilla Mercoledì 27 novembre ore 21 Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund Mercoledì 27 novembre ore 21

Dove vedere tutte le partite di Champions League in diretta tv e streaming

Tutte le partite della UEFA Champions League saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport e live in streaming su Sky Go e Now. L’eccezione di giornata è rappresentata proprio dalla sfida tra Aston Villa e Juventus, in programma mercoledì 27 novembre a Birmingham. L’incontro del Villa Park sarà visibile online su Amazon Prime Video, piattaforma che mette a disposizione il suo portale ufficiale e l’omonima applicazione, presente anche nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation e XBox.

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le rispettive applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, ed è possibile accedervi tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta effettuato l’accesso, basterà selezionare la finestra di riferimento e godersi l’evento live. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di Juve e PSV, con gli highlights del match fruibili sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il triplice fischio.

Quale partita di Champions in chiaro? In occasione della quinta giornata della fase campionato, Sky ha deciso di trasmettere Liverpool-Real Madrid in diretta tv anche su TV8 e live in streaming gratis sul sito ufficiale TV8.it.

