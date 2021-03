Champions League: Liverpool-Lipsia si giocherà ancora a Budapest

Come già successo per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, Liverpool e Lipsia si giocheranno l’accesso ai quarti mercoledì 10 marzo alle ore 21 in campo neutro alla Puskás Aréna di Budapest. Quindici giorni fa il risultato premiò la squadra di Klopp che con il 2-0 firmato da Salah e Manè ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

L’impianto ungherese sarà quindi il teatro anche del secondo round: l’UEFA ha reso noto il cambio di programma, resosi necessario per la situazione pandemica che ha obbligato alcuni governi a prendere dei provvedimenti restrittivi in merito ai voli in entrata e in uscita dai rispettivi Paesi.

Restano invariati il giorno e l’orario del calcio d’inizio della sfida tra due degli allenatori tedeschi più in voga, Jürgen Klopp e Julian Nagelsmann, separati da 20 anni di differenza.

Sempre per i motivi legati ai provvedimenti restrittivi dei vari governi anche altri incontri sono stati giocati in uno stadio diverso dal normale: in Italia, ad esempio, sono andate in scena Benfica-Arsenal (Olimpico di Roma) e Real Sociedad-Manchester United (Allianz Stadium di Torino), valide per l’andata dei sedicesimi di Europa League.

OMNISPORT | 04-03-2021 12:04