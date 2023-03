Champions League, Napoli-Eintracht: le probabili formazioni

I partenopei con la miglior formazione per agguantare il pass per i quarti di finale.

15-03-2023 09:45

Oggi, alle 21, va in scena, al Maradona, la gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli e Eintracht. Si riparte dal 2-0 dell’andata a favore dei partenopei

Spalletti mette in campo il classico 4-3-3 con il tridente che dovrebbe essere formato da Politano (in ballottaggio con Lozano), Osimhen e Kvaratskhelia. In difesa c’è Mario Rui.

L’Eintracht Francoforte deve fare a meno dell’attaccante Kolo Muani squalificato. Spazio al 3-4-2-1 con Kamada e Gotze alle spalle della punta Borré.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Ndicka, Hasebe; Buta, Jakic, Rode, Max; Kamada, Gotze; Borrè. All. Glasner.