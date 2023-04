Champions League: Orsato arbitra Chelsea-Real Madrid

Il fischietto italiano dirigerà un match molto caldo dopo che all'andata gli spagnoli di Ancelotti si sono imposti 2-0

16-04-2023 12:33

Non c’è solo il derby tricolore Napoli-Milan nel prossimo martedì di Champions League; l’Italia è presente infatti anche in Chelsea-Real Madrid, ritorno dei quarti di finale dopo che all’andata gli spagnoli di Carlo Ancelotti si sono imposti per 2-0. La Uefa ha designato infatti il fischietto italiano Daniele Orsato per il match in Inghilterra, che si gioca a Stamford Bridge e che avrà sicuramente un ambiente caldissimo.

Insieme a Orsato ci saranno gli assistenti Carbone e Giallatini. Il quarto uomo sarà Mariani, mentre in VAR Room siederanno Irrati e Valeri, quest’ultimo in veste di AVAR.